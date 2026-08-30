Hanno Detto
Frattesi: «Roma me la godo di notte perché di giorno ricevo sia insulti che richieste di foto»
Frattesi nel post partita di Lazio-Genoa, seconda giornata del campionato di Serie A, è intervenuto ai microfoni di DAZN
Al termine di Lazio-Genoa, seconda giornata di Serie A, ai microfoni di DAZN è intervenuto
IL CARATTERE DI FRATTESI «Sono andato via dall’Inter che è una squadra che amavo con tutto il mio cuore perché volevo avere delle responsabilità che lì non avevo. A 26 anni è giusto prendersi delle responsabilità e qui posso dimostrare di avere carattere».
L’ESULTANZA «Non ce la faccio a correre, mi fa male il ginocchio. Niente di grave, ho preso una vecchietta e mi fa un male tremendo».
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IL RITORNO A ROMA «Bello tornare, sono stato fuori casa 10 anni. Da quando era morta nonna avevo il desiderio di stare vicino casa. Me la godo di notte perché di giorno ricevo sia insulti che richieste di foto».
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