Frattesi nel post partita: «Quando ho segnato mi sono emozionato tanto, ho avuto i brividi! I giovani ci hanno portato entusiasmo»

Davide Frattesi ha realizzato un meraviglioso gol ieri con la maglia dell’Italia! Le dichiarazioni del centrocampista nel post partita

Serata da ricordare per l’Italia, capace di superare la Francia per 3-1 a San Siro al termine di una prestazione convincente! Tra i protagonisti della sfida c’è stato anche Davide Frattesi, centrocampista della Lazio, autore del secondo gol azzurro al 63’.

Una rete che ha contribuito a indirizzare definitivamente la partita e che ha regalato grande soddisfazione al giocatore biancoceleste! Nel post partita, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Frattesi ha raccontato tutta la propria felicità! Vi riportiamo di seguito le dichiarazioni:

Ultimissime Lazio LIVE: Frattesi segna anche con l’Italia! Il gol in maglia azzurra

GIOIA GOL – «Quando ho segnato mi sono emozionato tantissimo, ho avuto i brividi. In quella porta avevo già segnato un gol che per me ha avuto un significato speciale. Ho guardato verso il cancello e mi è sembrato che fosse stato dimezzato. Voglio che me lo facciano avere, perché vorrei portarlo a casa».

ASSIST DIMARCO – «Conosco il piede di Dimarco e sapevo che avrebbe potuto mettere il pallone esattamente in quella zona. Ero convinto che il suo cross sarebbe arrivato lì, quindi devo ringraziarlo per avermi servito un assist perfetto».

PROBLEMI ITALIA – «Secondo me il problema è stato soprattutto mentale. Se guardiamo la partita di questa sera, sulla carta la Francia ha una rosa superiore alla nostra. Questo però non significa che l’Italia abbia giocatori di basso livello, anzi. Abbiamo tanti calciatori importanti e credo che la differenza l’abbia fatta soprattutto l’aspetto psicologico.

MISTER – «Il mister è riuscito a darci maggiore leggerezza. I giovani ci hanno portato entusiasmo, una prospettiva differente e una ventata di novità: probabilmente era proprio quello che serviva più di qualsiasi discorso tattico».

PIO ESPOSITO – «Pio Esposito sta crescendo e sta cambiando dal punto di vista calcistico, ma per fortuna non è cambiato come persona. Gliel’ho detto anche scherzando: se dovesse cambiare come persona, gli metto le mani addosso (ride, ndr.). È rimasto lo stesso ragazzo che avevamo conosciuto al Mondiale per club.

Deve continuare a conservare la sua umiltà, perché perderla significherebbe perdere una parte importante di sé. In Nazionale abbiamo trovato un punto di riferimento importante con lui, anche se devo dire che pure Kean, quando è stato chiamato in causa, ha sempre dato risposte positive».

Inoltre, queste le dichiarazioni rilasciate a Rai Sport:

LAZIO VS NAZIONALE – «L’esperienza con Lazio e Nazionale è per certi versi simile. Con la Lazio, dopo la prima sconfitta, siamo riusciti a reagire, compattarci e ritrovare entusiasmo.

Credo che sia proprio questo l’aspetto più importante, anche in Nazionale, dove il mister e i nuovi arrivati hanno portato energia e stimoli differenti. Quando l’ambiente è positivo e sano, tutto diventa più semplice. Più che per il risultato, sono felice per il carattere e lo spirito di sacrificio mostrati dalla squadra».

GATTUSO – «Con Gattuso capita di avere qualche discussione, perché lui mi chiede di puntare sulle qualità che già possiedo, mentre io vorrei dedicarmi soprattutto a migliorare gli aspetti del mio gioco che ancora non padroneggio.

È sempre stato il mio obiettivo cercare di superare quelle etichette che non sento completamente mie. Sono comunque molto contento della fiducia che ricevo sia da Gattuso sia da Mancini».

QUALITA’ – «Quando riesco ad avere spazio davanti a me, quei 10-15 metri che mi permettono di partire in progressione, posso sfruttare meglio la mia corsa e coprire una porzione di campo maggiore.

Anche oggi è successo: sono arrivato alle spalle del difensore, mi sono liberato e ho potuto concludere a rete. Per me è fondamentale attaccare l’area arrivando da dietro e in velocità, perché così posso scegliere meglio il modo in cui inseririrmi».

GOL NAPOLI – «Gran parte del merito è di Gattuso, perché durante la settimana ci fa lavorare tantissimo e ci porta a una condizione fisica importante. La forma c’è e il lavoro svolto in allenamento si vede anche in partita».