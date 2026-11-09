Frattesi torna al gol e si scatena sui social: «Mi sono ricordato come si fa...». Il messaggio fa sorridere i tifosi!

Il centrocampista ritrova la rete contro il Napoli dopo due mesi di digiuno e festeggia su TikTok con una frase ironica: il centrocampista biancoceleste torna protagonista

La Lazio si gode il ritorno al gol di Davide Frattesi, uno dei protagonisti del pareggio per 1-1 conquistato contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Il centrocampista biancoceleste ha ritrovato la via della rete dopo oltre due mesi di astinenza, interrompendo un digiuno che durava dallo scorso 7 settembre. Una soddisfazione importante per il giocatore, che ha voluto celebrare il momento attraverso un video pubblicato sul proprio profilo ufficiale TikTok. Il tutto accompagnato da una frase ironica che ha attirato l’attenzione dei sostenitori laziali.

Frattesi torna a segnare contro il Napoli: decisivo il suo inserimento

Il gol di Davide Frattesi è arrivato al 28′ del primo tempo della sfida contro il Napoli. Il centrocampista ha sfruttato un assist di Tijjani Noslin, inserendosi alle spalle della difesa avversaria e anticipando Amir Rrahmani prima di battere il portiere con una precisa conclusione di sinistro.

Una rete che aveva portato momentaneamente in vantaggio la formazione allenata da Gennaro Gattuso, prima del pareggio partenopeo arrivato a inizio ripresa attraverso l’autogol di Alfonso Pedraza. Per Frattesi si tratta di un ritorno particolarmente significativo. L’ultima rete risaliva infatti al 7 settembre, quando nella trasferta di Udine aveva realizzato il gol del pareggio, contribuendo ad avviare la rimonta biancoceleste.

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Il centrocampista festeggia su TikTok: il messaggio ironico dopo il gol

A rendere ancora più particolare il ritorno al gol è stata la reazione social di Davide Frattesi. Il centrocampista della Lazio ha pubblicato un reel sul proprio profilo ufficiale TikTok, accompagnandolo con una didascalia breve ma significativa.

SUL RITORNO AL GOL – «Mi sono ricordato come si fa…».

Una frase ironica con cui il giocatore ha voluto celebrare la fine del digiuno realizzativo, mostrando tutta la soddisfazione per essere tornato a incidere in zona offensiva. Il messaggio è stato ripreso anche dalla stampa sportiva, diventando un ulteriore elemento di interesse attorno alla prestazione del centrocampista biancoceleste. .

Frattesi vuole continuità: un’arma in più per Gattuso

Il pareggio del Maradona ha permesso alla Lazio di arrivare alla sosta per le Nazionali ancora imbattuta e in testa alla classifica della Serie A 2026/2027, dopo undici giornate caratterizzate da nove vittorie e due pareggi. In questo contesto, il recuperato feeling con la porta di Davide Frattesi potrebbe diventare un fattore importante per il proseguimento della stagione.

Il centrocampista vuole dare continuità alla prestazione offerta contro il Napoli e tornare a incidere con maggiore frequenza nella fase realizzativa. Intanto, la sua esultanza sui social racconta il piacere di aver ritrovato una delle qualità più importanti del proprio repertorio. Frattesi è tornato a segnare e la Lazio spera che quello del Maradona sia soltanto il primo gol di una nuova serie.