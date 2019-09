Formello – Recuperati Lukaku e Caicedo, presenti diversi Primavera

Secondo allenamento della settimana per la Lazio a Formello: si rivedono Lukaku e Caicedo

Formello – Seconda seduta della settimana per la Lazio. Conferme positive per Inzaghi, che ritrova a pieno regime Lukaku e Caicedo. Entrambi hanno recuperato dai rispettivi infortuni e alla ripresa del campionato saranno disponibili. Il tecnico biancoceleste ha lavorato sempre con un gruppo ristretto, vista l’assenza di dieci nazionali: Strakosha (Albania), Bastos (Angola), Correa (Argentina), Luiz Felipe (Brasile Under 23), Immobile e Acerbi (Italia), Berisha (Kosovo), Marusic (Montenegro), Milinkovic (Serbia) e Vavro (Slovacchia).

Al gruppo sono stati aggregati anche diversi calciatori della Primavera biancoceleste. Non si sono visti in campo invece Adekanye, Durmisi e Jorge Silva. La ripresa per domani e sabato è fissata per le 9.30, poi Inzaghi concederà due giorni di riposo alla squadra.