Formello – Lulic e Acerbi si allenano in gruppo: da valutare Correa per il derby

La Lazio si è allenata questo pomeriggio a Formello per preparare il derby di venerdì sera all’Olimpico: le ultime

Si iniziano ad aumentare i giri nel motore a Formello. Questo pomeriggio intorno alle 15 la Lazio è tornata ad allenarsi dopo la seduta di scarico di ieri con un obiettivo ben preciso: il derby di venerdì sera.

Ancora niente tattica per la squadra di Inzaghi ma allenamento ad alta intensità per caricare subito la truppa in vista della stracittadina. Seduta iniziata con la forza con gli elastici e degli esercizi stabilizzatori, nel mezzo possesso palla e infine azioni con cross e tiri in porta. Confermato il rientro in gruppo di Lulic e la presenza di Acerbi, dopo il leggero problema muscolare avvertito contro il Parma. Il Leone si è poi staccato insieme a Luis Alberto e Luiz Felipe per svolgere degli allunghi a parte.

Inzaghi recupererà Correa al massimo per la panchina. Il Tucu non si è allenato con i compagni ma probabilmente strapperà una convocazione. Convocazione che spera di strappare anche Lulic, oggi al quarto allenamento di fila con i compagni ma che dovrà essere inserito nella lista della Serie A e difficilmente accadrà prima del derby, date le sue condizioni fisiche incerte.