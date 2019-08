Formello – Lazzari ok, Leiva a parte insieme a Caicedo

Formello, la seduta di allenamento mattutina dei biancocelesti

Mancano solo due giorni e poi sarà di nuovo serie A. La Lazio si allena nel quartier generale di Formello in vista della prima trasferta di Genova contro la Sampdoria. Alcune situazioni da valutare per mister Inzaghi: Lazzari si è allenato per tutta la seduta con il gruppo, con una fasciatura alla mano. Leiva invece è sceso in campo nella fase del riscaldamento per poi effettuare un lavoro differenziato insieme a Caicedo con il preparatore Fonte.

In regia quindi potrebbe essere il turno di Parolo che si gioca la maglia con Cataldi, è il numero 32 infatti ad oggi il vice Leiva. Si giocano un posto anche Lazzari e Marusic con Patric che sembra destinato alla panchina. In difesa: Acerbi, Vavro e Radu; davanti la coppia d’attacco formata da Immobile e Correa.