Allenamento di vigilia per la Lazio di Simone Inzaghi: Luis Alberto non si è allenato con i compagni ed è in dubbio per la sfida al Verona

Sono ancora tanti i dubbi di formazione da sciogliere per Simone Inzaghi in vista dell’anticipo di sabato sera contro l’Hellas Verona. Nell’allenamento di vigilia a Formello non si è visto Luis Alberto che è quindi in dubbio per la sfida agli scaligeri. Se il Mago non dovesse farcela pronto al suo posto Akpa Akpro. Buone notizie, invece, da Immobile, Lucas Leiva e Radu che si sono allenati regolarmente in gruppo. Differenziato per Muriqi e Patric.

Per quanto riguarda la probabile formazione, rimane in vantaggio Reina su Strakosha. Linea difensiva che sarà composta da Luiz Felipe (nonostante sul centrodestra sia stato provato Parolo), Acerbi e Radu. A centrocampo spazio per Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Akpa Akpro e Marusic. In attacco da valutare le condizioni di Immobile (uscito affaticato dalla sfida di Champions) Caicedo potrebbe sostituire o lui o, nel caso Ciro dovesse stringere i denti, Correa.