FORMELLO Lazio, Inzaghi ritrova Marusic e Berisha

A Formello, Inzaghi ha riabbracciato Marusic e Berisha: i due possono dare respiro ai titolari, nella gara contro il Rennes

In Europa, spazio alle seconde linee. Domani per la Lazio sarà già tempo di rifinitura: giovedì c’è il Rennes ma anche l’impegno con il Cagliari di lunedì non può essere sottovalutato. Ampio turnover, quindi, per Inzaghi che ritrova Marusic e Berisha: reintegri importanti per dare il cambio soprattutto a Lazzari e ad uno tra Milinkovic e Luis Alberto. Il kosovaro potrebbe affiancarsi a Cataldi e Parolo.

Davanti partirà sicuramente dal primo minuto Caicedo in tandem con Immobile, mentre la retroguardia sarò nuovamente affidata ad Acerbi, Vavro e Bastos a coprire i pali di Proto. In infermeria restano Patric, Lukaku ed Adekanye.