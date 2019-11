Formello, Luiz Felipe e Bastos verso un posto da titolare. C’è Immobile

Formello, seduta di allenamento in vista del match contro il Milan. Domani mattina la rifinitura prima della partenza per Milano

Tutti in campo a Formello in vista delle prove tattiche per il match contro il Milan che attende i biancocelesti domenica. Mister Inzaghi ha lavorato con il gruppo al completo e gli unici dubbi nascono in difesa. Acerbi giocherà di sicuro ma potrebbe essere affiancato da Bastos e Luiz Felipe (al posto di Patric e Radu).

A destra invece ci sarà Lazzari dal primo minuto con Lulic a sinistra. Ritorno di Leiva a centrocampo con Milinkovic da un lato e Luis Alberto dall’altro. In attacco confermata la presenza di Ciro Immobile, in campo anche Correa.