Formazioni ufficiali Real Valladolid Lazio: le scelte di Sarri per l’ultima amichevole stagionale dei biancocelesti

La Lazio scende in campo per l’ultima amichevole pre stagionale: contro il Real Valladolid in palio c’è il Trofeo Ciudad de Valladolid. Ad una settimana dall’inizio del campionato contro il Bologna (14 agosto all’Olimpico), si fanno le prove generali con gli spagnoli. Ecco le scelte ufficiali di Sarri:

REAL VALLADOLID (4-3-3): Asenjo; Luis Perez, Javi Sanchez, El Yamiq, Escudero; Kike Perez, Monchu, Aguado; Plata, Sergio Leon, Toni Villa A disp.: Masip, Yari, Oscar Plano, Olaza, Waldo, Roque Mesa, Victor Garcia, Ivan Sanchez, Sekou Gassama, Joaquin, Hugo Vallejo, Torres, Chuki, Arroyo. All.: Pacheta

LAZIO (4-3-3): Luis Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disp.: Adamonis, Furlanetto, Casale, Gila, Radu, Hysaj, Kamenovic, Vecino, Marcos Antonio, Bertini, Kiyine, Zaccagni, Cancellieri, Romero, Moro All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Muñiz Ruiz

Assistenti: Alonso Lopez-Blanco Rodriguez

IV ufficiale: Vicente Moral