Foggia: «Auguro il meglio a Gattuso, se lo merita! Frattesi? Giocatore di grande qualità»

Pasquale Foggia, doppio ex di Lazio e Milan, si è espresso in merito all’attualità biancoceleste. Le considerazioni

La sfida tra Lazio e Milan arriva dopo un inizio di stagione che ha sorpreso molti addetti ai lavori. A parlarne è stato Pasquale Foggia, ex calciatore di entrambe le squadre, intervenuto sulle colonne de Il Corriere dello Sport. L’ex ha raccontato le proprie sensazioni sul rendimento delle due formazioni, spiegando di non aspettarsi una partenza così positiva da parte dei biancocelesti e dei rossoneri. Tra i temi affrontati anche il mercato della Lazio, chiuso con un saldo particolare e il clima legato alla protesta della tifoseria prima del match dell’Olimpico. Le sue considerazioni:

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GATTUSO – «Gattuso è un esempio sotto ogni punto di vista. Da calciatore magari non aveva le qualità tecniche di altri campioni, ma con il Milan dei grandi fuoriclasse è riuscito a vincere tutto perché rappresentava l’anima di quella squadra. L’ho conosciuto anche nello spogliatoio e posso dire che era una presenza fondamentale: aveva una forza, una personalità e un’energia che andavano ben oltre quello che mostrava semplicemente in campo. È una persona speciale, con un cuore enorme. Gli auguro davvero il meglio perché lo merita. È uno di quei personaggi che andrebbero valorizzati, perché oggi se ne trovano sempre meno. Al di là dei singoli giocatori, credo che sia proprio lui il vero valore aggiunto di questa Lazio».

FRATTESI – «È un ragazzo che ogni volta che ha avuto la possibilità di partire titolare ha dimostrato il proprio valore. Poi è chiaro che quando si arriva in una realtà come l’Inter, dove il livello della concorrenza è altissimo, bisogna conquistarsi spazio e per diversi motivi non è riuscito a imporsi come avrebbe voluto. Resta comunque un calciatore di grande qualità e sono convinto che possa tornare molto utile anche alla Nazionale».

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