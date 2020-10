Focolari: «Sensazioni negative per sabato. Perchè non far giocare Armini?!»

Furio Focolari ha parlato a RadioRadio all’antivigilia di Sampdoria-Lazio.

Sulle frequenze di RadioRadioLoSport il noto giornalista Furio Focolari ha parlato delle sensazioni all’antivigilia di Sampdoria-Lazio.

«Le premesse per questa partita non mi piacciono per nulla, a destra gioca Djavan Anderson, mentre Fares abbiamo visto che non è pronto. Lui mi convince ma probabilmente non è ancora pronto. La coppia Caicedo-Muriqi sulla carta non mi sembra giusta, ho sensazioni negative. Vavro? Mi stupisce che Parolo debba giocare da centrale al posto di un calciatore che ha giocato con la Slovacchia in nazionale, seppur con principi di gioco differenti. Armini va in panchina? Ragazzi, io non capisco proprio. Inzaghi ha pregi e difetti, non ci si può offendere. Lui ha questo difetto, ha i suoi calciatori e li fa giocare anche quando non possono giocare, ricordiamoci Radu con l’Inter, Parolo nella finale di Coppa Italia. Armini si metteva in luce come uno dei migliori della sua generazione, sono cose che non capisco».