Bianchi esalta Floriani Mussolini: «Sta facendo un campionato straordinario, è cresciuto tanto!»

Rolando Bianchi promuove Romano Floriani Mussolini: l’ex biancoceleste sottolinea la crescita del giovane esterno dopo le esperienze in prestito

La crescita di Romano Floriani Mussolini non passa inosservata. Il terzino della Lazio sta ricevendo apprezzamenti per le prestazioni offerte in questa prima parte della stagione 2026/2027, attirando anche l’attenzione di chi in passato ha indossato la maglia biancoceleste. Tra questi c’è Rolando Bianchi, ex centravanti capitolino, che ha riservato parole di grande stima al giovane calciatore.

Intervenuto ai microfoni di Radio Tv Serie A, Bianchi ha analizzato le caratteristiche dell’esterno, soffermandosi soprattutto sulla sua maturazione calcistica e sulla capacità di interpretare le diverse situazioni di gioco.

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Rolando Bianchi promuove Floriani Mussolini: le parole dell’ex attaccante

L’ex centravanti della Lazio ha espresso un giudizio decisamente positivo sul rendimento del terzino, evidenziando i progressi compiuti attraverso le esperienze maturate lontano dalla Capitale.

«Mi piace molto, è un ragazzo che è cresciuto dopo il percorso con Juve Stabia e Cremonese. Sta facendo un campionato straordinario ha qualità fisiche importanti, anche tecniche, è molto intelligente tatticamente perché riesce sempre a posizionarsi nel modo giusto e ha delle ottime letture».

Uno degli aspetti più interessanti dell’analisi di Bianchi riguarda l’intelligenza tattica di Floriani Mussolini. L’ex attaccante non si è limitato a sottolineare le doti atletiche del calciatore, ma ha posto l’accento soprattutto sulla capacità di leggere le situazioni e occupare correttamente gli spazi.

Caratteristiche particolarmente importanti per un esterno chiamato a partecipare alla manovra offensiva senza trascurare gli equilibri difensivi. Il posizionamento e la scelta dei tempi di intervento rappresentano infatti elementi fondamentali per interpretare il ruolo con continuità. Nelle parole dell’ex centravanti emerge dunque un apprezzamento che va oltre le singole giocate e riguarda la comprensione complessiva del gioco da parte del giovane biancoceleste.