Probabile formazione Lazio, Gattuso prepara le sorprese contro il Sassuolo! Dele-Bashiru scalpita, novità in difesa

Lazio, Gennaro Gattuso studia le ultime mosse in vista della sfida contro il Sassuolo di Alberto Aquilani: Dele-Bashiru insidia Frattesi e Taylor

La Lazio vuole continuare a correre e confermare quanto di buono mostrato in questo avvio di stagione. Alle 18:30 i biancocelesti saranno impegnati al Mapei Stadium contro il Sassuolo di Alberto Aquilani, nella sfida valida per la nona giornata della Serie A 2026/2027. Un appuntamento importante per la formazione allenata da Gennaro Gattuso, intenzionata a dare continuità ai risultati e alle prestazioni delle ultime settimane.

Il tecnico calabrese sembra orientato a confermare gran parte dell’undici di partenza, ma non mancano i ballottaggi. Le principali novità potrebbero riguardare il centrocampo, il cuore della difesa e la corsia destra.

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Dele-Bashiru vuole convincere Gattuso: Frattesi e Taylor rischiano?

Uno dei dubbi più interessanti riguarda la linea mediana. Fisayo Dele-Bashiru sta spingendo per conquistare una maglia da titolare e potrebbe rappresentare una delle sorprese nelle scelte di Gattuso.

Il centrocampista nigeriano è in ballottaggio con Davide Frattesi e Kenneth Taylor, entrambi candidati a partire dal primo minuto. L’eventuale inserimento dell’ex Hatayspor garantirebbe alla Lazio una soluzione differente dal punto di vista fisico e atletico, grazie alle sue capacità di inserimento e alla sua progressione palla al piede.

Al momento, però, Frattesi e Taylor restano favoriti per completare il reparto insieme a Reda Belahyane, chiamato a garantire equilibrio e ordine nella costruzione della manovra.

Diogo Leite pronto dal primo minuto: Provstgaard verso la panchina

Possibili cambiamenti anche al centro della retroguardia. Diogo Leite è infatti candidato a partire titolare contro il Sassuolo, prendendo il posto di Oliver Provstgaard. Il difensore portoghese potrebbe così avere l’opportunità di mettersi in mostra dal primo minuto, dopo essere subentrato proprio al danese nella precedente partita contro il Parma.

Al suo fianco dovrebbe essere confermato Josip Sutalo, attualmente favorito per completare la coppia centrale davanti a Christos Mandas. Sulla corsia sinistra, invece, Nuno Tavares sembra destinato a mantenere il proprio posto nell’undici iniziale.

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Lazzari insidia Floriani Mussolini: possibile cambio sulla fascia destra

Un altro ballottaggio riguarda il ruolo di terzino destro. Manuel Lazzari potrebbe tornare dal primo minuto, con Romano Floriani Mussolini inizialmente in panchina. Una scelta che permetterebbe a Gattuso di gestire le energie dei suoi esterni, considerando gli impegni ravvicinati di questo periodo della stagione.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, invece, si va verso la conferma del tridente composto da Gustav Isaksen, Tijjani Noslin e dal capitano Mattia Zaccagni.

Lazio, la probabile formazione contro il Sassuolo

Il modulo di riferimento dovrebbe essere ancora il 4-3-3, con pochi cambiamenti rispetto alle ultime uscite. Le decisioni definitive arriveranno soltanto a ridosso del calcio d’inizio, ma le indicazioni della vigilia delineano una formazione piuttosto precisa.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Lazzari, Sutalo, Diogo Leite, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Gennaro Gattuso.