Flick: «Giorni turbolenti per noi. Il Bayern Monaco c’è»

Dopo la sconfitta contro l’Eintrach Francoforte, Flick ha parlato del momento del suo Bayern Monaco. Le sue parole

«Siamo entrati in partita male. Il Francoforte ha fatto molto bene nel primo tempo, ha avuto molta velocità e ci ha messo sotto pressione. Volevamo fare molto meglio nella ripresa e ci siamo riusciti. Per quanto riguarda il secondo tempo, sono contento. È un segno che la squadra c’è. Abbiamo giorni turbolenti alle spalle, non dobbiamo dimenticarlo. Dopo il primo tempo, la squadra era sveglia. Purtroppo non siamo riusciti ad ottenere. Lo avremmo meritato. È stata una lunga stagione. Dobbiamo continuare come nel secondo tempo».