Bayern Monaco sconfitto dall’Eintracht Francoforte: Lewandowski non basta

Il Bayern Monaco ha perso in campionato contro l’Eintracht Francoforte: non basta un gol del solito Lewandowski

Prima sconfitta nel 2021 per il Bayern Monaco di Flick. Il club bavarese ha perso contro l’Eintracht Francoforte per 2-1: Kamada e Younes avevano portato in vantaggio i padroni di casa nel primo tempo poi Lewandowski ha dimezzato il vantaggio nella ripresa ma è agli uomini di Flick è mancato il guizzo finale per trovare il pareggio.

Martedì l’atteso incontro con la Lazio in Champions League, match che i bavaresi si apprestano ad affrontare con tantissime assenze a causa di infortuni e positività al Covid.