Fiorentina Lazio, le pagelle dei quotidiani: Luis Alberto di qualità, Immobile regala i 3 punti

Le pagelle dei quotidiani: ecco i voti ottenuti dai giocatori della Lazio nel match contro la Fiorentina al Franchi

Nella trasferta del Franchi, è stata ottima la prestazione di Luis Alberto che, rimasto a riposo per la trasferta di Glasgow, ha messo classe e qualità nelle sue giocate contro la Fiorentina, andando anche vicino alla rete. Non così positiva, invece, la performance di Milinkovic, sostituito da Parolo, mentre si comportano bene sul rettangolo verde anche Leiva e Lulic. Correa sblocca il risultato, Immobile, sfruttando il cross di Lukaku, chiude la gara con un colpo di testa che beffa Dragowski. Male, infine, Caicedo, che si prende la responsabilità di tirare il rigore in piedi recupero, ma si lascia parare il tiro dall’estremo difensore della Fiorentina. Di seguito, i voti assegnati dai principali quotidiani:

CORRIERE DELLO SPORT – Strakosha 6, Patric 6, Acerbi 6, Radu 5,5, Lazzari 6, Milinkovic-Savic 5,5 (54′ Parolo 6), Leiva 7, Luis Alberto 7,5, Lulic 6,5 (61′ Lukaku 6,5), Correa 6,5 (79′ Caicedo 5), Immobile 7,5, Inzaghi 7.

GAZZETTA DELLO SPORT – Strakosha 6, Patric 6, Acerbi 6, Radu 5,5, Lazzari 6, Milinkovic-Savic 5 (54′ Parolo 6), Leiva 6,5, Luis Alberto 7, Lulic 5,5 (61′ Lukaku 6,5), Correa 6,5 (79′ Caicedo 5,5), Immobile 7,5.

IL TEMPO – Strakosha 6, Patric 6,5, Acerbi 6, Radu 5,5, Lazzari 6, Milinkovic-Savic 5,5 (54′ Parolo 6), Leiva 6,5, Luis Alberto 7, Lulic 6,5 (61′ Lukaku 6,5), Correa 6,5 (79′ Caicedo 5), Immobile 7, Inzaghi 7.

TUTTOSPORT – Strakosha 6,5, Patric 6, Acerbi 6, Radu 5,5, Lazzari 6, Milinkovic-Savic 5,5 (54′ Parolo 6), Leiva 6, Luis Alberto 7,5, Lulic 6,5 (61′ Lukaku 6), Correa 7 (79′ Caicedo 5), Immobile 7,5.