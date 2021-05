Fiorentina, Barone: «La Gazzetta dello Sport ci ha umiliati e disonorati»

Joe Barone, amministratore delegato della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Napoli

GAZZETTA DELLO SPORT – «Conferenza stampa Commisso? Vorrei andare direttamente sulla Gazzetta dello Sport con il vicedirettore Andrea Di Caro. La Gazzetta ha umiliato, disonorato gli italoamericani con i classici stereotipi che abbiamo cercato di combattere. Siamo super fieri di essere tali, e voglio dire che siamo persone con un passato creato da zero, dal sud. Quello che abbiamo fatto per i diritti televisivi in America, con CBS, è molto importante, e non è accettabile quello che è successo».