Fiorentina-Atalanta, al Franchi presente anche un ex Lazio

Fiorentina-Atalanta, al Franchi nella sfida delle ore 18 era presente una vecchia conoscenza della Lazio sugli spalti: ecco chi

Alle ore 18 è andato in scena al Franchi di Firenze il match tra la Fiorentina e l’Atalanta, vinta dalla formazione di Vincenzo Italiano per 3-2 in modo rocambolesco. Allo stadio sugli spalti era presente anche un ex Lazio, si tratta di Igli Tare che sia per un possibile approdo in una delle due società? Non resta che attendere i prossimi sviluppi.