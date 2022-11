Feyenoord Lazio, attesi oltre 600 tifosi biancocelesti: i dettagli

Saranno oltre 600 i tifosi biancocelesti presenti allo stadio De Kuip per seguire Feyenoord-Lazio, sfida decisiva del gruppo F

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, ci sarà il tutto esaurito. Ed è anche per questo che la polizia locale ha organizzato un piano per l’afflusso allo stadio. Il punto d’incontro stabilito è stato la zona dell‘Oude Haven di Rotterdam, dove tra l’altro sono presenti diversi locali di ristorazione. Le forze dell’ordine, attraverso un portavoce, hanno fatto sapere di non essere ancora al corrente se i sostenitori laziali manterranno la tradizionale passeggiata verso lo stadio. Ci si prepara comunque a qualsiasi tipo di evenienza ed evento.