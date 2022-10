Felipe Anderson: «Quest’anno siamo più solidi. Movimenti in attacco? Imparo da Immobile»

Al termine della gara tra Atalanta e Lazio, è Felipe Anderson a commentare il risultato per i microfoni di radio ufficiale e DAZN

Per i microfoni di Lazio Style Radio e DAZN, è Felipe Anderson a commentare la gara contro l’Atalanta. Le sue parole:

PARTITA– «Da tanti mesi che stiamo insieme, è la seconda stagione. Lo scorso anno non è andato come volevamo, oggi sapevamo che sarebbe stata una delle partite più difficili. Dovevamo essere concentrati, soprattutto senza Immobile. Come dice Sarri dobbiamo dare tutto».

VICE IMMOBILE– « Io sono abituato ad imparare tutti i movimenti in attacco, Immobile è uno dei migliori e devo imparare da lui. Il mister mi ha chiesto tanto all’inizio dandomi sempre fiducia. C’è tutto di quello di cui ho bisogno. Ogni partita vogliamo imporre il nostro gioco, a volte abbiamo sbagliato atteggiamento. ».

FASE DIFENSIVA E OBIETTIVI– «Quest’anno subiamo meno gol e questo è importante. Pensiamo partita per partita, la prossima per noi è una finale e dobbiamo dare tutto».