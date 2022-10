Al Gewiss Stadium, il match valido per la 11ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Atalanta e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Lezione di Maurizio Sarri a Gian Piero Gasperini, con la Lazio che stra merita la vittoria grazie alle reti di Zaccagni e Felipe Anderson e una prova corale maiuscola.

Sintesi Atalanta Lazio 0-2 MOVIOLA

Fischio d’inizio – si gioca!

1′ Attacca la Lazio – Buon inizio dei biancocelesti che pressano altissimi e provano a schiacciare gli atalantini nella propria metà campo

2′ Dialogo Pedro-Felipe Anderson – Prima iniziativa della Lazio: Pedro cerca Felipe Anderson, bravo a muoversi e a ricevere palla al limite dell’area. Il brasiliano poi prova il passaggio di ritorno, attenta la difesa nerazzurra

5′ Punizione da buona posizione per la Lazio – Batte Zaccagni dalla trequarti: pallone al centro e respinta della difesa atalantina in corner, sugli sviluppi tira Marusic dalla distanza e Sportiello para in due tempi dopo una deviazione di Soppy.

9′ RETE DELLA LAZIOOO – Azione sulla destra con Pedro che mette in mezzo un pallone tagliato, sul secondo palo spunta Zaccagni che taglia davanti a tutti i difensori atalantini e mette in rete per il vantaggio biancoceleste.

13′ Vecino vicino al gol – La Lazio continua ad attaccare, l’Atalanta sembra aver subito il colpo: Milinkovic ci prova dalla distanza, sul suo tiro rasoterra prova ad avventarsi Vecino che tenta il colpo di tacco senza però colpire il pallone.

17′ Tiro di Vecino – Ci prova l’uruguaiano dalla distanza, palla che termina vicina alla base del palo.

21′ L’Atalanta si affaccia in avanti – Muriel porta palla, poi apre il campo per Lookman e si inserice in area: il pallone di ritorno è forte, il colombiano cerca un controllo o un tiro con il tacco ma non riesce ad agganciare.

22′ Hateboer a un passo dal gol – Soppy crossa dalla sinistra Hateboer chiude sul secondo palo di testa spedendo alto.

27′ Ci prova di nuovo Zaccagni – Ancora un’azione personale di Zaccagni, che converge e prova il tiro a giro dal vertice alto dell’area di rigore: pallone deviato in angolo, Gasperini è furioso!

33′ Bravissimo Casale su Muriel – Imbeccato da Soppy, Muriel cerca l’azione personale. Il colombiano sgasa e arriva sul fondo, poi cerca la sterzata ma Casale è bravissimo a non cedergli spazio e a prendergli il tempo: fallo del numero 9 e punizione per la Lazio.

36′ Chance Lazio – Ottimo movimento di Felipe Anderson, che riceve sulla destra e non ci pensa due volte prima di mettere un pallone insidioso per l’inserimento di Vecino. Scalvini anticipa in scivolata il centrocampista della Lazio.

37′ Gioco fermo – A terra Scalvini dopo una scontro in area con Vecino, colpo al volto per il difensore atalantino. Lazio fin qui in assoluto controllo.

42′ Vecino vicino al gol – Lancio lungo per Milinkovic-Savic che riceve palla sul lato corto dell’area, scarica in mezzo all’area per Vecino che da ottima posizione spara fuori.

Fine primo tempo – Intervallo

45′ Riprenda la sfida

46′ Pedro subito pericoloso – Pronti-via e subito una grande potenziale occasione per la Lazio: filtrante per Pedro, che riesce a entrare in area ma perde l’attimo per la conclusione e viene rimontato da Scalvini.

49′ Tiro di Marusic – Ci prova dalla lunga distanza il montenegrino con Sportiello che alza sopra la traversa.

52′ GOOOOL DELLA LAZIO – Lancio in profondità per Marusic che può correre in campo aperto. L’esterno entra in area e serve Felipe Anderson, stop e destro secco che non lascia scampo a Sportiello.

56′ Sportiello dice no a Zaccagni – Tiro dalla distanza del numero 20 biancoceleste, Sportiello si allunga e manda in calcio angolo.

59′ Atalanta pericolosa – Cross in area di Muriel dove svetta Koopmeiners. Il centrocampista, però, colpisce con la parte alta della fronte e la sfera si perde altissima.

68′ Massimo sforzo per l’Atalanta – Ha alzato il ritmo ora l’Atalanta, la squadra di Gasperini sta producendo il massimo sforzo per cercare di riaprire la partita.

69′ Chance per l’Atalanta – Muriel allarga per Maehle, che dalla sinistra crossa di prima sul secondo palo. C’è Koopmeiners, che cerca la sponda in mezzo di testa ma non trova nessun compagno. Libera la difesa della Lazio.

79′ Lazio in controllo – Cerca di addormentare il match la Lazio con il possesso palla, l’Atalanta non sembra averne più.

82′ Spunto di Muriel – Spunto di Muriel, che cerca l’azione personale ma trova la strada sbarrata dal ritorno di Milinkovic, impeccabile anche in fase difensiva

87′ Ci prova Hateboer di testa – Ancora Hateboer di testa su cross dalla sinistra, ancora palla altissima sopra la porta di Provedel.

90 Tiro di Hysaj – Hysaj prova l’azione personale e tenta il sinistro da buona posizione: tiro centrale, Sportiello blocca.

90′ Espulso Muriel – Espulso l’attaccante per un’ingenuità che stende l’avversario a metà campo. Doppio giallo e quindi rosso.

Migliore in campo: Felipe Anderson PAGELLE

Atalanta Lazio 0-2: risultato e tabellino

RETE: 9′ Zaccagni, 52′ Felipe Anderson

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Okoli (45′ Djimsiti), Demiral, Scalvini; Hateboer, De Roon (74′ Ederson), Koopmeiners, Soppy (63′ Maehle); Pasalic (45′ Malinovskyi); Lookman (70′ Zapata), Muriel. A disp.: Musso, Rossi, Boga, Hojlund, Zortea, Ruggeri. All. Gasperini.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (75′ Hysaj), Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi (70′ Basic), Vecino; Pedro (80′ Cancellieri), Felipe Anderson, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Gila, Patric, Radu, Kamenovic, Marcos Antonio, Luis Alberto, Romero. All. Sarri.

ARBITRO: Abisso

AMMONITI: Okoli, Soppy, Cataldi, Milinkovic-Savic

ESPULSO: Muriel