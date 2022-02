Felipe Anderson, col Porto per la vendetta: il brasiliano cerca il riscatto

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Felipe Anderson sarà il grande ex della sfida contro il Porto in Europa League: il brasiliano cova vendetta dopo un’annata sottotono

La gara di giovedì in Europa League tra Porto e Lazio sarà inevitabilmente quella di Felipe Anderson, grande ex della sfida. Come riporta l’edizione odierna di Repubblica, il brasiliano ha giocato un anno al Do Dragao (2020-2021) con tantissime ombre e poche luci.

Il debutto avvenne negli ultimi minuti del derby contro lo Sporting Lisbona: da una sua palla persa nacque il pareggio dei biancoverdi. In tutta la stagione il brasiliano collezionò solo nove presenze. In estate poi il ritorno alla Lazio. Una partenza convincente e poi un drastico calo di rendimento che lo ha collocato nelle gerarchie dietro Pedro e Zaccagni. Per Sarri resta un’importante arma magari a gara in corso: Pipe sogna la sua personale vendetta.