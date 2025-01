Fazzini Lazio, c’è l’accordo con il calciatore, ma l’Empoli prende tempo: ecco il motivo

Fazzini Lazio, c’è l’accordo con il giocatore, ma l’Empoli prende tempo: ecco cosa non convince i toscani dell’offerta biancoceleste

Potrebbe non chiudersi in tempi brevi la trattativa che dovrebbe portare Fazzini alla Lazio. Il centrocampista dell’Empoli ha già un accordo con i biancocelesti, ma i toscani stanno prendendo ancora tempo.

Il motivo, come spiegato da Nicolò Schira, è che aspettano un’offerta del Napoli, a cui sarebbero più inclini ad accettare: infatti i partenopei starebbero preparando un’offerta più soddisfacente per il club azzurro rispetto al prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto. L’Empoli spera che il Napoli possa garantire un offerta migliore sia come introito che come tempistiche.