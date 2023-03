Fascetti ricorda Calleri: «Insieme 21 mesi di estremo piacere». Le dichiarazioni dell’ex tecnico della Lazio

Eugenio Fascetti, ex tecnico della Lazio, ricorda così Gianmarco Calleri sul Corriere dello Sport.

Le sue parole: Insieme abbiamo vissuto 21 mesi di estremo piacere. Nella mia mente sembra come fosse ieri. Ha preso la società dal fallimento e l’ha riportata a un buon livello. Poi si è accorto che economicamente non ce la faceva, sono nate delle incomprensioni (con Renato Bocchi). La penalizzazione l’abbiamo pagata cara, siamo arrivati in fondo con l’acqua alla gola. Emozioni che non si possono cancellare.