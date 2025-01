Fabiani a LSC: «Rapuano? Le immagini sono lì, commentatele voi. Sul mercato stiamo valutando questi aspetti»

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha parlato così ai microfoni di LSC nel post-partita del match contro la Fiorentina

Intervenuto ai microfoni di LSC nel post-partita di Lazio–Fiorentina, il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani ha parlato così:

SCONFITTA – «Per questo sono qui, i ragazzi sono molto amareggiati e delusi tra virgolette da questa battuta d’arresto immeritata. Vengo per dire che hanno fatto un’ottima gara, ce l’hanno messa tutta. Purtroppo per un verso o per un altro le cose non sono andate come speravamo, da domani torneremo a lavorare e penseremo all’Europa».

POLEMICHE ARBITRALI – «Penso ci siano dirigenti preposti a valutare l’arbitraggio. C’è un vecchio detto che dice ‘le immagini sono li, commentatele voi’».

APPROCCIO – «La Fiorentina ha capitalizzato al massimo due situazioni poi non c’è stata più partita e gioco, probabilmente anche il tempo di poter giocare. Sei sotto di due gol e poi chi ha i crampi, chi si butta per terra. Non si è capito nulla, una gestione non all’altezza. Non sta a me commentare l’operato dell’arbitro. Le immagini sono lì e la gente non è stupida».

MERCATO – «Adesso metabolizziamo la sconfitta, manca ancora qualche giorno alla chiusura. Stiamo lavorando, stiamo facendo alcune valutazioni e da domani ci mettiamo al lavoro».