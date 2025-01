Fabiani: «Il mercato è come una partita di poker allargata. Non sarò di certo io a svelare le intenzioni della società»

Le parole del Ds della Lazio, Fabiani, sulla situazione di mercato. Ecco cosa ha detto

Angelo Fabiani, in una intervista al Corriere della Sera parla a 360° della Lazio. Ecco le sue parole sul mercato.

LE SUE PAROLE SUL CENTROCAMPO PRIMA DELLA REAL SOCIEDAD – «Il mercato è come una partita di poker allargata. Non sarò di certo io a svelare le intenzioni della società. Abbiamo il dovere di migliorarci di fronte alla possibilità di farlo, non di prendere tanto per farlo. Qualcuno arriverà».