Ex Lazio, Romero spunta la data delle visite mediche con l’Almeria. Le ultime sul giocatore

Come riferito da Daniele Longo, è in chiusura la trattativa con l’Almeria per l’uscita in prestito secco di Romero nell’attuale calciomercato Milan.

Se tutto verrà sistemato nei dettagli, l’ex Lazio svolgerà le visite mediche nella giornata di lunedì