Ex Lazio, Bruno Giordano: «La squadra ha obiettivi concreti da centrare ancora. Ecco dove deve puntare la società e l’allenatore»

L’ex attaccante della Lazio Bruno Giordano ha rilasciato delle dichiarazioni sull’eliminazione della Lazio dall’Europa League

Termina con una cocente vittoria il cammino della Lazio in Europa League, eliminata ai rigori dal Bodo Glimt. I biancocelesti hanno giocato una grande prova di ritorno, ma non è stato sufficiente.

I norvegesi passano il turno e, a commentare esprimendo il proprio punto di vista a riguardo, è stato Bruno Giordano, ex attaccante della Lazio, il quale ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni:

BODO – «Bisogna trovare gli stimoli giusti. E nel caso della Lazio non è nemmeno difficile. La squadra ha obiettivi concreti da centrare ancora. La botta è oggettivamente tremenda, anche perché farsi eliminare dal Bodo, di cui la Lazio è superiore, fa male, ma ferisce ancora di più il fatto che i norvegesi abbiano meritato la qualificazione. Non sono però una partita storta, quella dell’andata, e una sfortunata, quella del ritorno, a determinare la stagione».

BARONI – «Su cosa deve puntare la società e l’allenatore? Sulla classifica. La Lazio è in corsa per il quarto posto, ma al tempo stesso deve confermarsi in una posizione che sia utile a partecipare alle coppe europee. La squadra non può staccare la spina. Altrimenti a delusione si potrebbe sommare un’altra delusione».

RIGORDISTI – «I rigoristi? Quelli migliori dovevano battere per primi. La scelta di tenere i migliori per il quarto o il quinto rigore io non la capisco. Se le cose vanno male agli ultimi rigori non ci si arriva nemmeno. Se Castellanos è stato tenuto di proposito per calciare il quinto rigore, ha rischiato di non batterlo. Il Bodo infatti avrebbe potuto chiudere la partita prima».