Eurorivali Lazio, Simeone recupera un titolare per il match di Champions contro i biancocelesti. I dettagli

Al rientro dalla sosta, la Lazio dovrà affrontare l‘Atletico Madrid nell’ultima gara valida per il girone di Champions League.

Buone notizie per Simeone in vista del match, che potrebbe avere a disposizione anche Memphis Depay. Il rientro dell’olandese è previsto il 3 dicembre, giorno della sfida contro il Barcellona. Il Cholo punta ad averlo anche per la sfida del 12 contro i biancocelesti.