Europa League, in campo Immobile con il suo Besiktas contro il Malmo: il risultato della partita

Europa League, in attesa della partita dei biancocelesti di domani contro il Porto l’ex bomber delle aquile è sceso in campo con la squadra turca

Domani la Lazio torna in campo per dare un segnale chiaro alle rivali di Europa League, portandosi a casa i tre punti contro il Porto, e in attesa dei biancocelesti però un grande ex delle aquile ha già affrontato il quarto turno della competizione. Si tratta di Immobile, il quale è andato in campo con il suo Besiktas sfidando il Malmo e il match tra le due formazioni si è concluso sul 2-1 per i turchi e tra le marcature non c’è il giocatore di Torre Annunziata. A realizzare i gol vittoria sono stati Muçi al 76′, seguito da Kılıçsoy.