Altra brusca frenata per la Lazio in Europa. I biancocelesti cadono all’Olimpico, il Cluj batte il Rennes

La Lazio è stata sconfitta all’Olimpico per 2-1 dal Celtic di Lennon. La rete di Immobile aveva aperto la gara che sembrava fosse in discesa ma gli scozzesi hanno ribaltato il risultato portando a Glasgow i tre punti. Forrest e Ntcham hanno firmato la vittoria dei Celts. In Romania, invece, il Cluj ha vinto di misura sul Rennes di Stéphan. La rete è stata segnata da Rondòn all’87’.

1. Celtic, 10 punti

2. Cluj, 9 punti

3. Lazio, 3 punti

4. Rennes, 1 punto