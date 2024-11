Europa League, il Braga vince in Coppa di Portogallo

Europa League, vittoria in Coppa di Portogallo ieri sera per il Braga, l’ultimo avversario della Lazio nel girone unico della competizione

Il Braga, che affronterà in casa la Lazio in Europa League nell’ultima giornata del girone, è scesa in campo ieri sera in Coppa di Portogallo, trovando una vittoria che vale l’approdo negli ottavi di finale.

2-0 netto in casa del Leixoes, squadra di seconda divisione portoghese, con l’autogol di Hugo Basto a mettere in discesa la partita e il raddoppio di Bangna.