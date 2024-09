Europa League, anche le rivali della Lazio in campo nel weekend: i risultati della Dinamo Kiev e Twente - Lazio News 24

Europa League, in questo weekend non è andata in campo solo la Lazio ma anche Twente e Dinamo Kiev: ecco come e andata

Dimenticare la Fiorentina e ripartire subito, questo è l’obiettivo della Lazio in vista della gara d’esordio di mercoledì sera ad Amburgo contro la Dinamo Kiev. La formazione ucraina in attesa della gara con i biancocelesti, è scesa in campo per il suo turno di campionato, pareggiando 0-0 contro il Ruch L’viv. Per quanto riguarda invece il Twente, ha annichilito 5-0 l’Almere City.