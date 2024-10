Espulsione Romagnoli, Calvarese sicuro: «Ecco perchè Sacchi è dovuto andare al Var e controllare l’episodio»

Espulsione Romagnoli, l’ex arbitro analizza l’episodio che ha caratterizzato il primo tempo dello Stadium e rilascia queste parole

A caratterizzare la prima frazione di gioco dello Stadium tra Juve e Lazio, è l’espulsione di Romagnoli il quale commettendo fallo su Kalulu lascia la squadra biancoceleste in dieci. A commentare la dinamica su Instagram ci pensa con un post l’ex arbitro Calvarese

IL COMMENTO – «Sacchi espelle Romagnoli e la Lazio rimane in 10. Rosso per un Dogso: il difensore voleva intervenire sulla palla, ma Kalulu lo anticipa. In live, a causa della caduta in ritardo dello juventino, Sacchi non riesce a cogliere se c’è l’impatto o meno. Viene richiamato dal Var e assegna l’espulsione e il rosso.

Piuttosto evidente la dinamica dell’intervento. Ma allora perché è stato necessario il VAR? Verosimilmente Sacchi ha “perso l’attimo” nel tentativo di capire se il contatto fosse avvenuto dentro o fuori dall’area (e infatti si porta per un istante la mano all’orecchio per parlare con l’assistente)».