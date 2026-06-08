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Esposito piace alla Lazio, senti Canini: «Se arriverà una buonissima offerta allora è giusto lasciar andare il ragazzo!»

Published

1 giorno ago

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Michele Canini

Sebastiano Esposito è un profilo che piace alla Lazio. L’ex giocatore del Cagliari Michele Canini si è espresso sulla sua possibile cessione estiva

Sebastiano Esposito è nella lista di giocatori che potrebbero arrivare alla Lazio durante questo calciomercato estivo. L’ex difensore centrale del Cagliari Michele Canini ha parlato di quella che potrebbe essere la strategia dei rossoblù in un’intervista rilasciata per CagliariNews24. Il classe 2002 è reduce da una stagione da autentico trascinatore, tanto che anche il Torino e il Napoli pensano a lui. Le sue parole:

Uno dei giocatori più ambiti della rosa del Cagliari è Sebastiano Esposito. Il club di Tommaso Giulini deve confermarlo o puntare a monetizzare con la sua cessione?

«Questo dipende dalla società, andranno valuti tanti fattori che adesso non conosco. Se arriverà una buonissima offerta allora è giusto lasciar andare il ragazzo, così facendo la società potrebbe incassare e fare una plusvalenza. Questo dipende dalle offerte, altrimenti bisogna ripartire dai giocatori che han fatto bene quest’anno. Non si può rifondare ogni anno, quindi se c’è possibilità di tenerli poi si riparte con un’ossatura importante. Se arrivano offerte sostanziose bisogna valutarle e fare i i giusti conti!».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE DI CANINI SU CAGLIARINEWS24

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