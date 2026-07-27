Non solo la Fiorentina ed il Celtic su Cancellieri: anche il West Ham entra nella corsa

Aumentano le pretendenti per l’esterno d’attacco, Cancellieri può essere la grande moneta di scambio della Lazio per questo mercato

Il futuro di Matteo Cancellieri sembra sempre più lontano dalla Lazio in quanto il club biancoceleste sta lavorando sulle cessioni per alleggerire la rosa e ottenere risorse da reinvestire sul mercato in entrata, con un difensore centrale e un nuovo centravanti tra le priorità della dirigenza.

L’esterno classe 2002, legato alla società capitolina fino al giugno 2027, rappresenta uno dei profili maggiormente sacrificabili e, oltre all’interesse già manifestato dalla Fiorentina, nelle ultime settimane si è mosso con convinzione anche il Celtic. Tuttavia non sembra essere finita qui! Infatti, dall’Inghilterra è arrivato un nuovo inserimento: quello del West Ham.

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Il Celtic intensifica i contatti mentre gli inglesi pensano al colpo

Il club di Glasgow avrebbe aumentato il proprio pressing per comprendere le condizioni necessarie a portare Cancellieri in Scozia. La possibilità di giocare con maggiore continuità e affrontare una nuova esperienza internazionale potrebbe rappresentare una soluzione interessante per il calciatore.

Anche il West Ham avrebbe iniziato a seguire con attenzione l’esterno biancoceleste. L’interesse degli Hammers potrebbe essere collegato alla situazione di Jarrod Bowen, il cui futuro continua ad alimentare indiscrezioni nonostante il capitano sembri orientato a restare anche dopo la retrocessione in Championship.

Tanta concorrenza utile per il mercato dei biancocelesti

La presenza di più pretendenti può favorire la strategia della Lazio, interessata a ottenere una cifra importante dalla cessione. Fiorentina, Celtic e West Ham rappresentano tre possibilità differenti, con il club inglese che potrebbe avere maggiori margini economici per avvicinarsi alle richieste biancocelesti.

Le prossime settimane chiariranno quale società deciderà di affondare il colpo. La partenza di Cancellieri appare sempre più possibile e potrebbe consegnare alla Lazio un tesoretto fondamentale per completare gli interventi richiesti da Gennaro Gattuso.