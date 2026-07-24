La Lazio Women annichilisce il Pineto, pioggia di gol nel test estivo: Goldoni trascina le biancocelesti

Che successo nel ritiro di Celano per la Lazio Women di Grassadonia! Le ultime sulla formazione biancoceleste reduce da un 9-0 sul Pineto

Prosegue con indicazioni positive la preparazione estiva della Lazio Women, impegnata nel ritiro precampionato di Celano. La formazione guidata da mister Grassadonia è scesa in campo nelle scorse ore per affrontare il Pineto, imponendosi con un largo 9-0 al termine di una gara utile per verificare la condizione atletica e iniziare a consolidare i nuovi meccanismi di squadra.

Il risultato evidenzia la brillantezza mostrata dal reparto offensivo biancoceleste, capace di costruire numerose occasioni e di trovare la via della rete con diverse interpreti. Pur trattandosi di un appuntamento inserito nella fase iniziale della preparazione, il test ha permesso allo staff tecnico di raccogliere indicazioni interessanti in vista dei prossimi impegni.

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Goldoni protagonista con una tripletta e doppietta di Mancini

La grande protagonista dell’amichevole è stata Eleonora Goldoni, particolarmente ispirata e autrice di una tripletta. La calciatrice biancoceleste ha guidato l’attacco con qualità e concretezza, trasformando in gol diverse opportunità create dalla squadra.

Nel largo successo contro il Pineto si è distinta anche Mancini, che ha realizzato una doppietta contribuendo in maniera significativa al risultato finale. Segnali incoraggianti sono arrivati inoltre dai nuovi acquisti Sciabica e Longobardi, entrambe subito a segno con la nuova maglia.

Tutto pronto per il ritorno sul palcoscenico della Lazio Women

La preparazione proseguirà nei prossimi giorni con allenamenti e nuove verifiche sul campo. Il prossimo appuntamento è fissato per il 29 luglio, quando le biancocelesti affronteranno il Napoli Women.

Il confronto con la formazione azzurra offrirà a mister Grassadonia un test più impegnativo per valutare i progressi compiuti durante il ritiro. Dopo il convincente 9-0 contro il Pineto, la Lazio Women continuerà quindi a lavorare per aumentare intensità, condizione e intesa in vista dell’inizio della stagione ufficiale.