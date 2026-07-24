Lazio Primavera, primo stop nei test estivi: vince il Grosseto 1-0

Lazio Primavera, arriva il ko nei test per i ragazzi di Punzi: il Grosseto vince di misura per 1-0

Il precampionato estivo riserva spesso sorprese inattese e indicazioni preziose per i tecnici impegnati a valutare la crescita dei propri giovani talenti. Dopo aver offerto segnali incoraggianti nel corso del primo test stagionale affrontando la prima squadra guidata da Gennaro Gattuso, la formazione giovanile biancoceleste non è riuscita a ripetersi, incassando una battuta d’arresto inaspettata. La Lazio Primavera è stata infatti superata di misura nel test amichevole andato in scena sul campo di Ovindoli (1-0), lasciando strada libera ai toscani.

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Il Grosseto sorprende la Lazio Primavera

L’incontro amichevole disputato nella località montana rappresentava il battesimo stagionale assoluto per i maremmani dopo la sosta estiva, ma l’impatto con la gara è stato di gran lunga migliore per la formazione grossetana. I ragazzi di mister Francesco Punzi hanno subito l’iniziativa avversaria nelle primissime battute, capitolando quasi a freddo. A decidere le sorti del confronto e a regalare il successo ai biancorossi è stato Tosi, autore del gol decisivo arrivato al 7′ minuto della prima frazione di gioco con una zampata vincente che ha sorpreso la retroguardia laziale.

Obiettivi e riscatto per la Lazio Primavera

Questa sconfitta estiva offre spunti di riflessione importanti per lo staff tecnico, chiamato a lavorare intensamente sulla mentalità e sulla continuità di rendimento del gruppo. Mister Francesco Punzi e i suoi ragazzi hanno ancora a disposizione il tempo necessario sul campo per oliare i meccanismi tattici, correggere gli errori difensivi e farsi trovare pronti in vista dell’imminente e impegnativo inizio del campionato di categoria.