Lazio Women, un altro tassello d’oro: Mukasa è ufficialmente una nuova giocatrice biancoceleste

Nuovo rinforzo per la Lazio Women: Angel Mukasa sposa il progetto biancoceleste! La nota della società

La Lazio Women continua a muoversi sul mercato con decisione e oggi annuncia un nuovo rinforzo per la rosa di Gianluca Grassadonia. Dopo gli arrivi di Beatrix Fördős e Julia Roddar, la società biancoceleste ufficializza l’ingaggio di Angel Mukasa, portiere classe 2002. L’arrivo della ragazza aggiunge profondità e competitività al reparto, garantendo al mister maggiore scelta tra i pali.

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Lazio Women, Mukasa e la crescita della squadra

Con il trasferimento di Mukasa, la Lazio Women rafforza ulteriormente la propria struttura, puntando a consolidare la difesa e a fornire alternative valide per tutte le competizioni. La società dimostra ambizione e progettualità, investendo su giovani talenti capaci di crescere e garantire continuità tecnica e caratteriale nel gruppo biancoceleste! La nota della società:

COMUNICATO – «La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. annuncia che Angel Mukasa è una nuova calciatrice biancoceleste.

Portiere classe 2002, nel corso della sua carriera ha vestito le maglie prestigiose di Brøndby IF e Rosengard, club svedese con cui ha conquistato quattro titoli nazionali che le hanno permesso anche di disputare la UEFA Women’s Champions League.

Approda alla Lazio dopo l’esperienza nell’ultima stagione al Galatasaray conclusa con un terzo posto nella massima serie turca.

Benvenuta Angel!».