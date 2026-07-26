Lazio, Gattuso prepara il test con la Flaminia: tutti i segnali da Formello da Cataldi a Motta

Lazio al lavoro verso la seconda amichevole estiva a Formello. Vi riportiamo un aggiornamento sulla condizioni dei singoli giocatori di Gattuso

La Lazio ieri ha svolto una seduta prevalentemente tecnica dalla quale sono arrivate diverse indicazioni, in special modo dalle condizioni di vari singoli biancocelesti. Procede l’avvicinamento alla seconda amichevole della preparazione estiva, oggi a partire dalle 18:00. La squadra tornerà in campo dopo una leggera attivazione mattutina, prima di affrontare la Flaminia Civita Castellana sul terreno principale del centro sportivo..

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Lazio, le novità sui singoli

Non tutti i giocatori hanno seguito il programma previsto per il resto della squadra. Alessio Romagnoli e Adrian Przyborek hanno infatti svolto un lavoro differenziato, proseguendo nei rispettivi percorsi personalizzati.

È rimasto fuori dalla seduta anche Edoardo Motta, aggiungendosi alla lista degli assenti già registrati negli ultimi allenamenti. Non hanno lavorato con i compagni Alessio Furlanetto, Gustav Isaksen, Nuno Tavares, Patric, Samuel Gigot e Blaz Kovac.

Una situazione che obbliga Gattuso a gestire con attenzione le risorse in vista dell’amichevole, evitando di forzare il recupero dei giocatori non ancora nelle condizioni ideali.

La principale novità della giornata ha riguardato Danilo Cataldi. Il centrocampista non ha preso parte alla seduta, ma si è presentato sul campo indossando gli scarpini e ha svolto alcuni palleggi con il pallone.

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Lazio, nuova occasione contro la Flaminia

La mattinata sarà dedicata a una breve rifinitura, utile per preparare il secondo appuntamento amichevole dell’estate. Contro la Flaminia Civita Castellana, Gattuso potrà verificare la risposta della squadra dopo le prime settimane di allenamento e valutare alcuni esperimenti.

Il risultato resterà secondario rispetto alle indicazioni fisiche e tattiche. L’allenatore cercherà soprattutto continuità nell’intensità, maggiore precisione nelle conclusioni e segnali positivi da parte dei calciatori ancora impegnati a conquistare spazio nelle gerarchie della nuova Lazio.