Via libera anche alla stagione 2026/27 della Lazio Women: biancocelesti pronte per il ritiro a Celano

Dopo visite mediche e test atletici, la Lazio Women inizierà la preparazione precampionato: in programma due amichevoli prima della Women’s Cup

La Lazio Women è pronta ad aprire ufficialmente la propria stagione 2026/27. Dopo aver completato visite mediche e test atletici presso il Lazio Training Center, la squadra guidata da Gianluca Grassadonia partirà nella mattinata di domani alla volta di Celano, sede scelta per il ritiro precampionato. Le biancocelesti resteranno in Abruzzo fino al 30 luglio, alloggiando in città e svolgendo le sedute di allenamento presso lo stadio Fabio Piccone.

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Tutto pronto per il ritiro a Celano per le capitoline

Il ritiro rappresenterà il primo vero passaggio della preparazione estiva della Lazio Women. Dopo i test iniziali svolti a Formello, il tecnico potrà iniziare il lavoro sul campo con il gruppo, in vista di una stagione che partirà ufficialmente con la Serie A Women’s Cup.

L’esordio nella competizione è fissato per domenica 23 agosto, alle ore 20:30, allo stadio Mirko Fersini. Prima di quella data, la squadra avrà diverse settimane per mettere benzina nelle gambe e affinare i meccanismi richiesti dallo staff tecnico.

Già pronte due amichevoli nel precampionato

Nel corso della preparazione sono già stati programmati 2 test amichevoli. Il primo si giocherà il 24 luglio, quando la Lazio Women affronterà il Pineto. Il secondo appuntamento è fissato per il 29 luglio contro il Napoli Women.

Due gare utili per verificare lo stato di avanzamento del lavoro e valutare le risposte della squadra dopo i primi giorni di ritiro. L’amichevole contro le partenopee sarà inoltre aperta agli operatori media, con attività che verranno comunicate successivamente dal club.

Le ragazze convocate di Grassadonia

Di seguito l’elenco delle calciatrici convocate da Gianluca Grassadonia per il ritiro precampionato della Lazio Women.

Portieri: Cetinja, Gregori, Mukasa.

Difensori: Connolly, Cursi, Fördős, Frenquellucci, Masu, Sambucci, Zannini, Zanoli.

Centrocampiste: Castiello, Goldoni, Le Mouël, Martin, Monnecchi, Portales, Roddar, Sciabica.

Attaccanti: Longobardi, Mancini, Visentin.