Arriva un nuovo rinforzo classe 2009 per la difesa della Lazio! Ecco Angelucci dal Venezia per rafforzare il settore giovanile dei capitolini

La Lazio continua a lavorare sul potenziamento del proprio settore giovanile e accoglie Valerio Angelucci, difensore centrale classe 2009 proveniente dal Venezia. Stando a quanto riportato da Gazzetta Regionale, il giovane calciatore vestirà la maglia biancoceleste nella stagione 2026/27, iniziando così una nuova tappa del proprio percorso di crescita.

Il club capitolino aggiunge alla propria Academy un profilo che ha già maturato esperienza in un campionato nazionale, nonostante la giovane età ha già avuto infatti modo di confrontarsi con avversari più grandi e con un livello competitivo particolarmente elevato.

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Il percorso tra Ternana e Venezia

Prima dell’esperienza in Veneto, Angelucci aveva indossato anche la maglia della Ternana. Un percorso che gli ha permesso di conoscere ambienti differenti e di sviluppare progressivamente le proprie qualità nel ruolo di difensore centrale.

Il passaggio al Venezia ha rappresentato un ulteriore passo in avanti. Il classe 2009 è stato inserito nel gruppo dell’Under 17 Nazionale, categoria nella quale ha avuto la possibilità di accelerare il proprio processo di maturazione tecnica, tattica e fisica.

L’esperienza contro giocatori più grandi

La partecipazione al campionato Under 17 ha consentito al nuovo difensore biancoceleste di misurarsi con calciatori appartenenti a fasce d’età superiori. Un’esperienza utile per migliorare nella lettura delle situazioni, nei duelli individuali e nella gestione delle diverse fasi della partita.

Il suo arrivo conferma la volontà del club di investire sulla crescita dei giovani, costruendo gruppi competitivi e capaci di alimentare nel tempo il percorso verso la prima squadra. Dopo le esperienze con Ternana e Venezia, il classe 2009 è pronto a iniziare la propria avventura con i colori biancocelesti.