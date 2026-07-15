Parte l’avventura di Doekhi: visite mediche e test atletici all’Isokinetik – VIDEO

Inizia ufficialmente la nuova avventura di Danilho Doekhi alla Lazio! Per il difensore visite mediche e test atletici: il video

La nuova difesa della Lazio prende forma e lo fa partendo da uno dei suoi volti nuovi più attesi. Dopo l’annuncio ufficiale del suo arrivo, per il centrale olandese è già tempo di mettersi al lavoro per farsi trovare pronto all’inizio del ritiro estivo.

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Iniziano i test per Doekhi all’Isokinetik

Il giorno dopo la firma sul contratto, Danilho Doekhi si è recato presso la nota clinica dell’Isokinetik per sottoporsi ai consueti test atletici e di idoneità sportiva di inizio stagione. Come documentato dal giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che ha diffuso sul suo profilo ufficiale X il video dell’ingresso del calciatore nella struttura medica, l’ex capitano dell’Union Berlino è apparso sorridente, motivato e pronto a iniziare questa nuova avventura in Italia.

.@OfficialSSLazio, il nuovo arrivo Danilho Doekhi all'Isokinetik per i test atletici di inizio stagione pic.twitter.com/9F3JIdQYIN — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 15, 2026

Il ruolo cruciale di Doekhi nella nuova difesa

L’approdo di Doekhi rappresenta una pedina fondamentale per la retroguardia biancoceleste. Il difensore, che si è legato ufficialmente al club biancoceleste con un contratto triennale, è stato acquistato per raccogliere l’eredità di un reparto che ha dovuto salutare due colonne portanti dello scorso anno, come Romagnoli e Gila.

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L’importanza tattica di Doekhi per Gattuso

Con l’arrivo a Roma del centrale, il tecnico Gennaro Gattuso si assicura un difensore moderno, dotato di grande fisicità, carisma e abilità nel gioco aereo. Il giocatore sosterrà ora le ultime valutazioni fisiche prima di aggregarsi ai nuovi compagni di squadra e mettersi a completa disposizione dello staff tecnico.