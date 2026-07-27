Per Artistico il futuro ancora da definire: cosa filtra sul centravanti della Lazio stimato anche dal molti club di Serie B

Continuano ad aumentare le voci di mercato intorno a Gabriele Artistico, attaccante attualmente impegnato nel ritiro estivo della Lazio. Il classe 2002 potrebbe lasciare il club biancoceleste per trovare maggiore spazio durante la prossima stagione, ma Gennaro Gattuso non ha ancora autorizzato la sua partenza.

Come riportato dal Resto del Carlino, tra le società interessate al centravanti ci sarebbe anche il Modena ma il tecnico vuole continuare a valutarlo durante la preparazione, osservandone il rendimento e l’adattamento alle proprie richieste tattiche. Artistico è quindi atteso regolarmente a Formello il 29 luglio, data fissata per la ripresa degli allenamenti.

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Gattuso prende tempo per valutare il centravanti

Nonostante le numerose richieste ricevute, la Lazio non ha ancora preso una decisione definitiva. Gattuso considera questa fase del ritiro fondamentale per analizzare tutti gli elementi presenti in rosa, compresi quelli che potrebbero successivamente essere ceduti.

Artistico ha già mostrato capacità realizzative e buoni movimenti offensivi, ma deve conquistare spazio in un reparto nel quale la concorrenza resta elevata. Il possibile trasferimento dipenderà anche dalle operazioni che la società riuscirà a completare nelle prossime settimane.

Il Modena monitora da vicino la situazione

Il Modena avrebbe inserito l’attaccante nella propria lista per rinforzare il reparto avanzato. Il profilo piace per età, caratteristiche e margini di crescita, ma il costo complessivo dell’operazione potrebbe rappresentare un ostacolo rilevante.

La Lazio dovrà quindi decidere se trattenerlo come alternativa per il reparto offensivo oppure favorirne la partenza per consentirgli di giocare con continuità ma, per il momento, Gattuso non ha ancora dato il proprio via libera: il centravanti tornerà a Formello e continuerà a essere valutato.