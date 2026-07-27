Füllkrug è il nuovo sogno della Lazio, sarà lui la prossima occasione per Gattuso? Le ultime

Füllkrug è l’ultima suggestione in casa Lazio, i biancocelesti studiano il colpo dal West Ham per rafforzare l’attacco dei capitolini

La Lazio torna con insistenza sul mercato e per un pesce grosso questa volta in quanto ha manifestato il proprio interesse per Niclas Füllkrug, centravanti tedesco di proprietà del West Ham ed ex Milan. Il club biancoceleste starebbe valutando un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 5 milioni di euro, mentre al giocatore sarebbe stato proposto un accordo da 1,5 milioni a stagione attraverso una formula annuale accompagnata da ulteriori opzioni fino al 2029.

Sul classe 1993 avrebbe chiesto informazioni anche il Genoa, ma per la Lazio potrebbe rappresentare una buona occasione per consegnare a Gennaro Gattuso quel riferimento centrale ancora ricercato sul mercato.

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Füllkrug sarebbe il vero numero nove per l’attacco

Dal punto di vista delle caratteristiche, Füllkrug offrirebbe alla Lazio un centravanti fisico, abituato a giocare spalle alla porta e particolarmente pericoloso nel gioco aereo. Può proteggere il pallone, favorire gli inserimenti dei centrocampisti e creare spazi per esterni come Mattia Zaccagni.

Il tedesco garantirebbe inoltre esperienza internazionale e una presenza costante dentro l’area. Prima del passaggio in Inghilterra era stato protagonista con il Borussia Dortmund, con il quale aveva raggiunto anche la finale di Champions League. La sua annata al West Ham è stata invece condizionata da problemi fisici e da una continuità limitata.

Füllkrug, un colpo conveniente ma non privo di rischi

Alle condizioni ipotizzate, l’operazione avrebbe una struttura favorevole. Il prestito limiterebbe l’investimento iniziale, mentre il riscatto da 5 milioni permetterebbe alla Lazio di acquistare il giocatore soltanto dopo averne verificato rendimento e affidabilità. Il principale dubbio riguarda l’età in quanto Füllkrug ha 33 anni e non rappresenterebbe un investimento a lungo termine.

Sarebbe quindi un buon colpo soprattutto come operazione a basso rischio: un centravanti pronto, utile tatticamente e acquistabile a condizioni sostenibili. La Lazio dovrebbe però affiancargli un’alternativa affidabile, evitando di costruire l’intero reparto offensivo sulla sua tenuta fisica.