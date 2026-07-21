Calciomercato
In arrivo nuovi giocatori per il futuro della Lazio: biancocelesti che chiudono per Furlan, Bacchiocchi e Stornelli
Ben tre nuovi talenti pronti a sbarcare a Formello! Chi sono i colpi messi a segno dalla Lazio per il futuro dei capitolini
La Lazio continua a investire sul proprio settore giovanile e si assicura tre nuovi profili in vista della prossima stagione. Stando infatti a quanto riportato da Gazzetta Regionale, il club biancoceleste ha definito gli arrivi di Gianmarco Furlan, Michelangelo Bacchiocchi e Matteo Stornelli, ragazzi appartenenti ad annate differenti e pronti a proseguire il proprio percorso di crescita a Formello.
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Da dove vengono i tre colpi della Lazio
Gianmarco Furlan è un centrocampista classe 2012 proveniente dal settore giovanile del Bologna. Il giovane calciatore lascia quindi il vivaio rossoblù per affrontare una nuova esperienza nella Capitale, entrando in una delle formazioni del settore giovanile laziale.
Il secondo innesto è Michelangelo Bacchiocchi, centrocampista nato nel 2013 e reduce dall’esperienza con la Ternana. Anche per lui si apre una nuova fase del percorso calcistico, questa volta all’interno del vivaio biancoceleste.
Completa il tris Matteo Stornelli, classe ’08 che nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Boreale nel campionato di Eccellenza. Tra i tre nuovi acquisti è il giocatore con maggiore esperienza nel confronto con categorie superiori rispetto alla propria età.
L’obiettivo finale dei capitolini
Il passaggio al club capitolino gli permetterà di misurarsi in un contesto professionistico e di compiere un ulteriore passo nella propria crescita. Con gli arrivi di Furlan, Bacchiocchi e Stornelli, il settore giovanile biancoceleste aggiunge altri tre elementi alla propria programmazione di un club che vuole guardare anche al futuro.
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