Maldini e Leonardo si dimettono: Mancini torna favorito per la panchina dell’Italia? La situazione

Il progetto federale di Maldini e Leonardo crolla dopo appena 16 giorni! Il punto aggiornato su quanto sta avvenendo in FIGC

L’esperienza di Paolo Maldini e Leonardo all’interno della FIGC si conclude dopo appena 16 giorni. Come rivelato da Sky Sport, il direttore tecnico e il suo advisor hanno presentato le dimissioni dopo il definitivo tramonto della candidatura di Andrea Pirlo alla guida della Nazionale.

I due dirigenti avevano indicato nell’ex allenatore della Sampdoria il profilo ideale per iniziare il nuovo progetto azzurro. Giovanni Malagò aveva inizialmente condiviso la scelta, salvo poi cambiare posizione dopo le polemiche legate ai rapporti promozionali dell’ex campione del mondo con la piattaforma russa Fonbet.

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Malagò ora deve ricostruire i vertici

Il progetto immaginato da Malagò prevedeva una struttura composta da direttore tecnico, advisor e commissario tecnico. Le dimissioni di Maldini e Leonardo obbligano ora il presidente federale a ricostruire anche i quadri dirigenziali. Il Consiglio Federale di domani, 28 luglio, diventa quindi decisivo non soltanto per la panchina, ma per l’intero futuro della Nazionale.

Il nome che torna davanti a tutti è quello di Roberto Mancini. Malagò avrebbe già raggiunto da tempo un’intesa di massima con l’ex CT, libero dopo la conclusione dell’esperienza con l’Al-Sadd.