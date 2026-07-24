Lazio Women, nuovo innesto per mister Grassadonia! Freeman è biancoceleste

Lazio Women, ecco il regalo per Gianluca Grassadonia: Leah Freeman è biancoceleste! Il comunicato

La Lazio Women rafforza la propria rosa in vista della prossima stagione con l’arrivo di Leah Freeman. Il trasferimento della giocatrice è stato ufficializzato dal club tramite una nota, sottolineando l’importanza di questo innesto per il progetto di mister Gianluca Grassadonia. Freeman porta esperienza e qualità alla squadra biancoceleste, contribuendo a completare il reparto dei portieri. Il club punta a integrare al meglio la calciatrice nel gruppo, con l’obiettivo di crescere e competere ai massimi livelli nel campionato femminile! Vi riportiamo di seguito il comunicato:

Ultimissime Lazio LIVE: le novità su Romagnoli, Gimenez e tutti i dettagli su Markmann

COMUNICATO – «La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. annuncia che Leah Freeman è una nuova calciatrice biancoceleste.

Portiere statunitense classe 2002, in patria, dopo le esperienze nelle selezioni dei college degli Oregon Ducks e dei Duke Blue Devils, ha vestito le maglie del Bay FC e del San Diego Wawe disputando la National Women’s Soccer League. Nella sua carriera anche una presenza con la nazionale Under 20.

Benvenuta Leah!».