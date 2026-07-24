La Corte sarà presto un nuovo giocatore della Lazio, scambio di documenti in corso con i rosanero per chiudere la trattativa per il rinforzo

La Lazio continua a investire sui giovani e si prepara ad accogliere Pietro La Corte, attaccante classe ’09 proveniente dal Palermo. Secondo quanto riportato su X da Nicolò Schira, il club biancoceleste ha definito l’operazione sulla base di un contratto biennale e avrebbe anche già avviato la fase di scambio dei documenti, passaggio che precede la conclusione formale del trasferimento e l’inserimento del ragazzo nel settore giovanile di Formello.

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I numeri con il Palermo Under 17

Nell’ultima stagione La Corte si è messo in mostra con la formazione Under 17 del Palermo, nonostante abbia affrontato il campionato da sotto età. Il giovane attaccante ha collezionato 23 presenze realizzando 9 gol. Un rendimento significativo per un ragazzo così giovane, capace di trovare continuità contro avversari spesso più grandi dal punto di vista anagrafico e fisico.

I numeri confermano la sua capacità di incidere nella zona offensiva e spiegano l’interesse mostrato dalla Lazio. Durante il campionato aveva già raccolto 3 reti nelle prime 7 apparizioni, proseguendo poi la propria crescita fino a chiudere l’annata con un bottino vicino alla doppia cifra.

La Corte: arriva un nuovo attaccante molto duttile per il vivaio

Il giocatore nato nel capoluogo siciliano il 3 ottobre 2009 è stato acquistato in quanto può agire da punta centrale ma anche partire dalle corsie come ala sinistra o destra, offrendo diverse possibilità agli allenatori delle formazioni giovanili biancocelesti.

La duttilità rappresenta una qualità importante all’interno del percorso di formazione. La Lazio potrà lavorare sulle sue caratteristiche senza assegnargli immediatamente una collocazione definitiva, accompagnandone gradualmente lo sviluppo tecnico, tattico e fisico.